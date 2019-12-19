Millet Bahçesindeki çalışmalar incelendi

19.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:10

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Millet Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesini inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Gürkan, gazetecilere açıklama yaptı.

Millet Bahçesinin yeşil dokusu ve sosyal donatılarıyla vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini aktaran Gürkan, projenin yaklaşık 43 bin metrekarelik bir alanı kapsadığına değindi.

Millet Bahçesi projesinin ilerleyen aşamalarında Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Kız Lisesi ve Hürriyet Parkı ile birleştirerek, kent merkezinde büyük bir alanı yeşil koridor oluşturacaklarını anlatan Gürkan, "Bu çalışmalarımızın akabinde Hürriyet Parkı karşısında bulunan Ticaret Liselerinin kaldırılarak Malatya'da törenlerin gerçekleştirildiği alan olarak da düşünüldüğünde burasının bütüncül olarak, Malatya'ya değer katacağını ifade etmek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Gürkan, millet kıraathanesi, afet toplanma alanı, yürüyüş ve gezi parkurları, çocuk oyun alanları ile basket ve voleybol sahaları gibi farklı sosyal donatıların Millet Bahçesi içerisinde yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA