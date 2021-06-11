Millet Bahçesinde milli maç heyecanı

Euro 2020 Türkiye-İtalya maçını, Adanalı vatandaşlar millet bahçesi içerisinde kurulan dev ekran ile araçlarında izleme imkanı buldu.

Euro 2020 Türkiye-İtalya maçını, Adanalı vatandaşlar millet bahçesi içerisinde kurulan dev ekran ile araçlarında izleme imkanı buldu.

Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, A Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile oynanan Euro 2020 açılış maçını izleme imkanı sundu. Yüzlerce vatandaş, araçları ile etkinlik alanına gelerek maçı izlemeye baladı. Vatandaşların bazıları araçlarının içerisinden kimisi de aracının yanına koydukları kamp sandalyelerinde oturarak maçın keyfini sürdü. Yüreğir Belediyesi maçı izlemeye gelen vatandaşlara yiyecek içecek ikramında bulundu.

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Allah'ın izniyle takımımıza güveniyoruz. İnşallah şampiyonluk maçında da burada olacağız. Biz Yüreğir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Vatandaşlarımızı hemşerilerimizi bir araya geldiği ortak sevinç yaşadığımız etkinlikleri önemsiyoruz. Daha önce burada arabada sinema etkinliği yapmıştık. Adana Demirspor'un, Beşiktaş ve diğer derbi maçlarını vermiştik. İnanıyorum ki burada bu manevi atmosferde galibiyetle çıkacağız. Bundan sonra ki süreçte grup maçlarını vermeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı