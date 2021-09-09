Millet Bahçesi, Yüzde 80 Yeşil Alanı ile Yepyeni Bir Sosyal Yaşam Alanı Olacak
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Millet Bahçesi, Yüzde 80 Yeşil Alanı ile Yepyeni Bir Sosyal Yaşam Alanı Olacak

Millet Bahçesi, Yüzde 80 Yeşil Alanı ile Yepyeni Bir Sosyal Yaşam Alanı Olacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentte yapımı süren yatırım ve projeleri yerinde incelemeye devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentte yapımı süren yatırım ve projeleri yerinde incelemeye devam ediyor.

Kentte devam eden yatırımları gezerek, yerinde inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, bugün de Siirt'in vizyon projeleri arasında yer alan ve yapımı hızla devam eden 'Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finanse edilen eski Siirt Devlet Hastanesine ait 26 dönüm arsa üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma ve Özel İdare yetkililerinden bilgi aldı.

Millet Bahçesindeki çalışmaların her aşamasını takip ettiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, İnşallah Siirtli hemşerilerimize yakışır bu değerli projeyi en kısa süre içerisinde hizmetlerine sunacağız" dedi.

Kentin sosyo kültürel yaşamına büyük bir değer kazandıracak olan Millet Bahçesi inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "İnşaatta zemindeki işlemlerin tamamladığını ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Projenin Ekim ayı sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, yüzde 80'ni yeşil alana sahip Millet bahçesi modern peyzajıyla kentte yeni bir soluk getirecek. İçinde, koşu parkuru, Çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak " dedi.

Millet Bahçesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Mahalledeki çocuklarla da bir araya gelerek, kendileri ile bir süre sohbet etti. Hatıra fotoğraf çektirdi.

Vali Hacıbekrtaşoğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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