Millet Bahçesi Vatandaşların Akınına Uğruyor

Sıcak bir iklim kuşağında olan Şanlıurfa'da etap çalışmaları hızla devam eden Türkiye'nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan projesi GAP Vadisi, vatandaşların akınına uğruyor.

3 Milyon 500 Bin Metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisi etaplar halinde devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda vatandaşların hizmetine açılan Millet Bahçesi GAP Vadisi 3'üncü etabı her gece binlerce ailenin doğal ortamda güzel zaman geçirmelerine olanak sağlıyor.

Şanlıurfa'da yeni yeşil alan oluşturarak şehri rahatlatmayı hedeflen Büyükşehir Belediyesi, hedefine hızlı bir şekilde ilerliyor. Vatandaşların bunaltıcı sıcaklardan kurtularak doğal ortamda gezip mesire kültürünü yaşayabilmesi için 6 etaptan oluşan GAP Vadisi toplamda 3 milyon 500 bin metrekarelik yeşil alandan oluşturuyor.

Binlerce ailenin uğrak adresi haline gelen Millet Bahçesi GAP Vadisi 3'üncü etapta yeşil ile bir araya gelen vatandaşlar bu güzel alanı oluşturdukları için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA