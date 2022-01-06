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Millet bahçesi sporun merkezi oluyor

Millet bahçesi sporun merkezi oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediyesi, her yaştan vatandaşı sporla buluşturup sağlıklı yaşam sürmeleri için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, her yaştan vatandaşı sporla buluşturup sağlıklı yaşam sürmeleri için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. "Spor Şehri Düzce" sloganı ile sportif etkinliklerin adresi haline gelen Spor Akademisi, haftanın 3 günü Mille Bahçesinde spor etkinlikleri düzenleyecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' başlığı altında ele aldığı spor alt yapısına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce Belediyesi Spor Akademisi, sağlıklı yaşam noktasında halkın spor yapmasına imkan sağlayacak yeni projeler üretmeyi sürdürüyor.

Belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren Spor Akademisi, 'Güne Sağlıklı Başla, Haydi Spora' başlığı altında hayata geçirilen spor etkinliğini vatandaşla buluşturmak için gün sayıyor. Düzce Belediyesi Spor Akademisi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah saat 09.30 itibariyle Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek etkinlikler için kayıt almaya başladı.

Maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde, kadın ve erkekler için ayrı gruplar oluşturularak gerçekleştirilecek spor etkinliklerine katılmak isteyenler, 0380 523 93 33 numaralı telefondan başvuruda bulunabilecekler. - DÜZCE

Millet bahçesi sporun merkezi oluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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