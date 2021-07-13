Millet Bahçesi projesinin engellenmesine Başkan Demir'den tepki Açıklaması

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İBB meclisinde yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İBB meclisinde yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Başkan Demir, "Önce bizim dönemimizde yapılan binayı açtınız sonra sattınız. Tepki gelince iptal ettiniz. 'Güngören için çalışıyoruz' diye reklam yapıyorsunuz. Yaptığınız yer Cevizlibağ. Güngören için ne yapıyorsunuz? Ben hiç bir şey göremiyorum. Göreve gelir gelmez ilk işiniz millet bahçesi projesini iptal ettiniz. Bırakın biz yapalım diyoruz onu da kabul etmiyorsunuz. Sizin derdiniz hizmet etmek değil, hizmeti engellemek" dedi.

2019 yerel seçimlerinin ardından görevi devralan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, göreve gelir gelmez Güngören'de ihalesi yapılmış, projesi hazır olan millet bahçesi projesini iptal etmişti. İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi olan Güngören'de vatandaşların daha yeşil ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması için planlanan proje 2 yıldır CHP'li İBB yönetiminin hukuka aykırı bir şekilde meclis kararlarını uygulamayarak Güngören Belediyesi'ne tahsisi gerçekleştirmediği belirtildi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de bu duruma İBB Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada tepkisini dile getirdi. Başkan Demir, İBB yönetimimin aslında iki yüzü olduğunu birisinin reklam yüzü birinin de gerçek yüzü yani engelleme siyaseti izlediğini gösterdiği iki afişle tüm meclis üyelerine gösterdi. Güngören Belediyesi'nin Güneştepe Mahallesi'nde 22 bin metrekarelik alanda yapmak istediği millet bahçesini projesini göreve gelir gelmez iptal eden CHP'li yönetim, meclis kararını ve ısrar kararını da hukuka aykırı bir şekilde uygulamadığı için proje 2 yıldırı yapılamamakta. Bu durumu yaptığı konuşmada tüm gerçekliği ile anlatan Başkan Demir, İBB yönetimin sadece algıda Güngören için çalıştığını gösterdiğini ancak onu da yanlış yaptığını ifade etti. Başkan Demir, İBB'nin 'Güngören için çalışıyoruz' algısını yaptığı yerin Cevizlibağ olduğunu belirterek 'Cevizlibağ nere, Güngören nere' diyerek yönetime serzenişte bulundu.

Demir, "Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'la ilgili ve Güngören'le ilgili konularda Büyükşehir Belediyesi'nin iki yüzünü görüyoruz. Birincisi reklam yüzü; vitrinde vatandaşa gösterilen reklam yüzü. İkincisi de gerçek yüzü; Şimdi ben binanın resmini getirdim. Bu binanın arsası Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı iken büyükşehirin mülkiyetine geçmiş. Yani arsası satın alınmış. Bina Kadir Topbaş başkanımız döneminde de yapılmış. Geçen sene 2020 yılında 'açtık' diyerek reklam yaptınız. Bizim dönemimizde yapılan binayı açtınız. İyi peki... Hizmettir, ha siz açtınız, ha biz açtık problem değil. Bir sene geçti bu reklam yüzü değişti. Arkada gerçek yüzü var; 2021'de sattınız. Vatandaşa bunu gösteriyorsunuz, gerçekte olan bu. Sonra yakalanınca efendim biz burayı satmayacaktık da şöyle oldu böyle oldu... Bal gibi kentsel hizmet alanı sattınız. Şimdi kentsel hizmet alanını satabilir miyim satamaz mıyım? Plan notunda ne yazıyor okuyalım 'Kentsel hizmet alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, hükümet ve bakanlıklara ait birimler, merkezlerde kamu kurum kuruluşlara ve şirketlere ait hizmet binaları, alt yapı ve kuruluş şirketlerine ait tesisler ile hizmet binaları yapılabilir...' Devamı var ama konunun tamamı kamu ile ilgili. Şimdi siz yatırımcı olsanız, bir yerde yatırım yapacak olsanız, kamusal hizmet yapmak için bir yatırım yapar mısınız? 'Ben bir binayı satın alayım da kamuya hizmet edeyim.' Böyle bir yatırımcı mı var? Çok belli, haraç mezat elimizde ne var ne yok satalım gerisine sonra bakarız anlayışı var. Yolda gelirken öğrendim 'tek katılımcı varmış da satış iptal edilmiş' güzel, bunu biz olumlu değerlendiriyoruz. Bundan sonra da yapacağınız hukuksuz işlemlerinizin takipçisi olacağız" dedi.

"Bizim 2 yıldır yapmak istediğimiz projemizi engelliyorsunuz"

Başkan Demir, İBB yönetimin Güngören'e hiç Bir şey yapmadığı gibi yapılacak olan projeleri de engellediğini belirterek şunları söyledi:

Şimdi bir tane daha var; Burası Zeytinburnu Cevizlibağ, 'çalışıyoruz' üstte de yazıyor 'Güngören için çalışıyoruz.' ya burası Zeytinburnu... Reklam ajansınıza sınırları bile öğretemiyorsunuz. Hadi bir iki sokak yakın olsa karıştırdı diyeceğim ama Cevizlibağ nere Güngören nere! Güngören'e ne hizmet etmişsiniz? Güngören'e ne yapmışsınız? Benim gördüğüm bir şey yok! Bakalım ne yapıyorsunuz. Çeviriyoruz gerçek yüzü: Bizim 2 yıldır yapmak istediğimiz projemizi engelliyorsunuz. Güneştepe Mahallemize millet bahçesi yapmak istiyoruz. Orada ne var; Bir park var, bir halı saha var, yollar var, tescil dışı alanlar var, bunları birleştirelim millet bahçesi yapmak istiyoruz. 2 yıldırı belediyenin tahsis kararlarını, devir kararlarını hukuka aykırı şekilde uygulamıyorsunuz. Hani İstanbul'u birlikte yönetecektik. İstanbul'u yönetecek ekip burada meclis üyeleri burada... İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin kararlarını uygulamıyorsunuz. Geçmişe dönelim, İBB yönetimi bizdeyken buraya bir proje yapıldı, bu projenin ihalesi yapıldı, gelir gelmez ilk işiniz bu ihaleyi iptal etmek oldu. Tamam iptal ettiniz ettiniz, yatırım yapmayacaksınız, bırakın biz yapalım ona da yok. Bütün iyi niyetli görüşmelerimize rağmen, başka yerler verelim dedik onlara karşı çıktınız. Meselenin özü şu; Sizin hizmet etmek diye bir derdiniz yok, tam tersine hizmeti engelleme diye bir derdiniz var. Bizim buradaki mücadelemiz sizin burada yaptığınız madalyonun iki yüzünü vatandaşa göstereceğiz ve vatandaşımıza size rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz diyeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı