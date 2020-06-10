Millet Bahçesi'nin bağlantı yolları tamamlanıyor - SİVAS Sivas'ta açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle yapılan Millet Bahçesi'nde alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Sivas'ta açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle yapılan Millet Bahçesi'nde alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Millet Bahçesi'nin bağlantı yollarında asfalt dökümüne başladığı belirtildi.

Sivas Millet Bahçesi'nin vatandaşlar tarafından bir an önce kullanılabilmesi için belediye tarafından hummalı bir çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Millet Bahçesi'nin bulunduğu bölgede altyapı yenileme çalışması yapılırken alanda bağlantı yolları ve otopark alanları da tamamlanıyor. Bu kapsamda gece saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlk etapta bin ton asfalt seren ekipler gündüz saatlerinde de alanda ikinci etap aşınma asfaltının serimini gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Millet Bahçesi'nin Sivaslı vatandaşları ağırlamaya başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA