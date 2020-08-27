Millet Bahçesi'ne 80 dönüm daha tahsis edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Millet Bahçesi'ne 80 dönüm daha tahsis edildi

Kastamonu Belediye Meclisi tarafından Millet Bahçesi için tahsis edilen 240 dönüm arazi, 320 dönüm alana çıkartıldı.

Millet Bahçesi'ne 80 dönüm daha tahsis edildi
27.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:25

Kastamonu Belediye Meclisi tarafından Millet Bahçesi için tahsis edilen 240 dönüm arazi, 320 dönüm alana çıkartıldı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde inşa edilecek olan Millet Bahçesi projesi için daha önceden Kastamonu Belediye Meclisi tarafından tahsis edilen yaklaşık 240 dönüm arazi, son yapılan çalışmaların ardından 320 dönüme çıkartıldı. Yapım ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirecek Millet Bahçesi'nin Kastamonu'ya kazandırılması için Bakanlıklarla yoğun bir görüşme trafiğine giren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu görüşmelerin neticesinde somut sonuçlar elde etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan toplantıların ardından "Millet Bahçesi Uygulama Projesi" ihale tarihi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. TOKİ, 18 Eylül 2020 saat 14.30'da yapım ihalesine çıkılmasına karar verdi. Yapılacak olan Millet Bahçesi içerisinde yürüme yolları, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi ve vatandaşların ihtiyaç duyacağı tüm sosyal alanları barındıracak. Projenin, en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması bekleniyor.

Projenin Kastamonu'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Vidinlioğlu, "Göreve geldiğimizde ilk ele aldığımız projeler arasında Millet Bahçesi vardı. TOKİ tarafından ilk sunulan proje yavan bulunduğu bizlere iletildi. Kastamonu'ya uygun bir Millet Bahçesi projesini ekibimizle hazırladık. Bizim göreve geldiğimizde bu alan 240 dönüm olarak görünüyordu. Biz bu araziyi 320 dönüm alana çıkarttık. Türkiye'nin en güzel Millet Bahçeleri'nden biri Kastamonu'ya yapılacak. Ekibimiz tarafından sunulan proje takdir gördü. Yeşilin kenti Kastamonu'ya yakışır bir Millet Bahçesi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile uyum içerisinde çalışacağız. Şehrimizin değerine değer katmak adına projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan İhalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Kastamonu Millet Bahçesi için 'Uygulama Projesi İhalesi' 18 Eylül'de saat 14.30'da yapılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala korona tespit edilen 34 okulun ismi paylaşıldı Güncel
Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala korona tespit edilen 34 okulun ismi paylaşıldı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi Magazin
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Magazin
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Girdiği evden bilgisayar çalan şüpheli, kısa sürede yakalandı
Girdiği evden bilgisayar çalan şüpheli, kısa sürede yakalandı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Yanlış tanı nedeniyle sağlam dişlerinden olan kadın, şimdi de ilacının yasaklanmasıyla ağrılarıyla boğuşuyor
Yanlış tanı nedeniyle sağlam dişlerinden olan kadın, şimdi de ilacının yasaklanmasıyla ağrılarıyla boğuşuyor
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Şevval Sam Halit Ergenç Demet Akalın
Spor Jose Sosa Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Millet Bahçesi'ne 80 dönüm daha tahsis edildi - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 12:25:49. #1.14#
title