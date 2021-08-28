Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Eskişehir'de hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Millet Bahçesi'ne giderek güzel havayı değerlendirdi.

Eskişehir'de hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Millet Bahçesi'ne giderek güzel havayı değerlendirdi.

Hava sıcaklığının bugün 30 derecenin üzerine çıktığı Eskişehir'de vatandaşlar, hafta sonunu Millet Bahçesi'ne giderek değerlendirdi. Kavurucu sıcaklarda Eskişehirliler, hafta sonunu parktaki gölge alanlarda serinleyerek geçirdi. Aileleriyle parklarda dinlenen yerli ve yabancı turistler de, yeşil alanlara yönelik yapılan projelerden çok memnun olduklarını ifade etti. Hafta sonunu yürüyüş ve piknik yaparak geçiren vatandaşlar sıcak ve renkli görüntüler oluşturdu. Parka ailesiyle birlikte gelen çocuklar ise güzel havanın tadını doyasıya yaşadı.

"Biz Türkiye'yi çok beğeniyoruz"

Eskişehir Millet Bahçesi'ne ailesiyle Irak'tan Türkiye'ye tatile gelen Radeya Mohamed, torunlarıyla beraber güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi. Mohamed, "Biz Türkiye'yi çok beğeniyoruz. Her yıl yazın Türkiye'ye tatile gelip havaların soğumasıyla memleketim Irak'a geri dönüyorum. Havaların sıcak olmasından çok memnunum. Umarım böyle devam eder çünkü soğuk hava bizleri rahatsız ediyor. Eskişehir'de böyle güzel bir parkın bulunmasını çok güzel. Emeği geçen herkesin eline sağlık" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte parka dinlenmeye gelen Meral Biçer, Millet Bahçesi'ni çok beğendiğini ve stres atmak için geldiğini belirtti. Biçer, "Her hafta sonunu burada çocuklarımla değerlendirmeye çalışıyorum. Millet Bahçesi'nde birçok aktivite yapılabiliyor. Bu da bizim için güzel bir şey. İnsanlar sürekli geliyor. İçinde bulunan yeşillikler göze hitap ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı