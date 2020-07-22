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Millet Bahçesi'nde Demirspor maçı heyecanı yaşanacak

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Play-Off grubuna kalan Adana Demirspor'un Bursaspor ile bugün Bursa'da ve 26 Temmuz tarihinde de Adana'da yapacağı maçları Yüreğir Millet Bahçesi'nde kurulan ekran ile vatandaşların izlemesini sağlayacak.

Millet Bahçesi'nde Demirspor maçı heyecanı yaşanacak
22.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:35

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Play-Off grubuna kalan Adana Demirspor'un Bursaspor ile bugün Bursa'da ve 26 Temmuz tarihinde de Adana'da yapacağı maçları Yüreğir Millet Bahçesi'nde kurulan ekran ile vatandaşların izlemesini sağlayacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal mesafe kurallarına uyularak Adana Demirspor maçlarının kurulan dev ekrandan arabadan izleneceğini belirterek, "Adana tek yürek olarak Adana Demirspor'un her iki maçtan da başarılı sonuçlar almasını gönülden istemektedir. Adanalı vatandaşlarımızın coşkusuna ortak olmak amacıyla Yüreğir Millet Bahçesi'ne kuracağımız dev ekran ile maçları canlı olarak vereceğiz" dedi.

Adana Demirspor'a Süper Lig yolunda başarılar dileyen ve 26 yıllık hasretin artık sona ermesini temenni eden Başkan Kocaispir, "Temennimiz takımımızın her iki maçta da başarılı bir oyunla bir üste tura çıkmasıdır. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte gelip arabalarında Adana Demirspor'un maçlarını izleyebilirler. Başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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