Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
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Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
08.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:24

MERSİN'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Millet Bahçesi Projesi'nde, çalışmalar koronavirüs salgınına rağmen aksamadan sürüyor.

MERSİN'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Millet Bahçesi Projesi'nde, çalışmalar koronavirüs salgınına rağmen aksamadan sürüyor.

Mersin'de, 140 dönümlük arazi üzerinde, 41 milyon TL maliyetle inşa edilen Millet Bahçesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı alanı üzerinde inşa edilen etabı inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, koronavirüs salgınına rağmen çalışmaların devam ettiğini vurguladı. 29 Ekim'de açılışın yapılacağını söyleyen Başkan Gültak, "Yüklenici firmanın tüm elemanları, şefleri, mühendisleri burada. Koronavirüs salgınına rağmen çalışmalar devam ediyor. Konunun üzerinde hassasiyetle durduklarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Bakanımız Lütfi Elvan'a ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz de işin üzerinde titizlikle duruyoruz. Hiçbir aksama yok. 3 etaptan oluşan Mersinlilerin hava alacağı bölgede önemli bir millet bahçesi olacak burası. Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. 'Yapamazsınız, yetiştiremezsiniz' dediler buna rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Ekim'de şenlik içerisinde burayı açmış olacağız. Mersin ve Mersinli buradan hava alacak" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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