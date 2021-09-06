MİLLET BAHÇESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapımı devam eden Adıyaman Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yapımı devam eden Adıyaman Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın göreve seçilmeden önce seçim vaatleri arasında yer alan Millet Bahçesi projesi hızla devam ediyor.

Yüklenici firma tarafından sürdürlen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, projenin altyapısının tamamen bitirildiğini, fiziki çalışmaların ise sürdürüğünü ifade etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların her aşamasını takip ettiklerini belirterek, "İnşallah hemşerilerimize yakışır bir projeyi kısa süre içerisinde hizmetlerine sunacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre