MİLLET BAHÇESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MİLLET BAHÇESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

MİLLET BAHÇESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Yapımı devam eden Adıyaman Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yapımı devam eden Adıyaman Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın göreve seçilmeden önce seçim vaatleri arasında yer alan Millet Bahçesi projesi hızla devam ediyor.

Yüklenici firma tarafından sürdürlen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, projenin altyapısının tamamen bitirildiğini, fiziki çalışmaların ise sürdürüğünü ifade etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların her aşamasını takip ettiklerini belirterek, "İnşallah hemşerilerimize yakışır bir projeyi kısa süre içerisinde hizmetlerine sunacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Ali Koç Çağdaş Atan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MİLLET BAHÇESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:59:36. #1.16#

title