Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor - Haber
Sivas Belediyesi, Millet Bahçeleri, İç Anadolu, Sivas, Yerel

Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen, İç Anadolu bölgesinin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan park, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

15.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen, İç Anadolu bölgesinin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan park, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sivas Belediyesi tarafından inşasında sona gelinen Sivas Millet Bahçesi, 53 bin 126 metre karelik alanı ile İç Anadolu Bölgesinde inşa edilen en büyük Millet Bahçelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bahçenin açılışı ise Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Açılış için virüsün etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eski 4 Eylül Stadyumu yerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesinin bağlantı yollarının yapımına başlanıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bilgin, salgına rağmen çalışmalara ara vermediklerini belirtip, "Tüm dünyada ve ülkemizde korona virüs tedbirleri devam ediyor. Bu süreçte devletimiz büyüklüğünü göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız ile birlikte bizler de yerelde tüm kurumlarımızla birlikte tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Bugün sezonun başlamasıyla birlikte şehrimize kazandırdığımız Sivas Millet Bahçesinin etrafındaki yol yapım çalışmaları da başladı. Biz de sezonun ilk çalışmalarını yerinde gördük. Sürecin bitimiyle birlikte Sivas Millet Bahçesini hizmete açacağız. Millet Bahçesine gerek ulaşımın sağlanması gerekse bu bölgenin ulaşımı noktasında bu yol hem mahallemize hem de ilimize güzel bir hizmet olarak devam edecek. Salgına rağmen rutin işlemlerimizi sürdürüyoruz.Ülke gündemi normale dönmesiyle biz de projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz." ifadesini kullandı.

Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Gün içinde 2 kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Haber
Gün içinde 2 kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Haber
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Haber
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi Haber
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım Haber
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haber
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan...
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Bülent Uygun Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli İnfaz Nisan
Şu an buradasınız: Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 18:13:58. #1.15#
title