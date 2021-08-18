Millet Bahçesi Kültür Salonu
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Millet Bahçesi Kültür Salonu

Millet Bahçesi Kültür Salonu
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Millet Bahçesi Kültür Salonu | MİLLETBAHÇESİ KÜLTÜR SALONU Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 'Millet Bahçesi Kültür Salonu' Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Millet Bahçesi parkı içerisinde bulunmaktadır.

Millet Bahçesi Kültür Salonu |

MİLLETBAHÇESİ KÜLTÜR SALONU

Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 'Millet Bahçesi Kültür Salonu' Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Millet Bahçesi parkı içerisinde bulunmaktadır.  Özgün mimari yapısıyla ilçede bir benzeri bulunmayan ve 300 kişilik oturma kapasitesine sahip olan 245 metre kare genişliğinde ki çok amaçlı salonumuz, her mevsim farklı aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır. Salonumuz, sahne ve ses sistemiyle tiyatro ve konser programlarına elverişlidir. Mutfağı ve fuaye (dinlenme) alanı da bulunan salonumuz tatlı, nişan, sergi, gösteri, eğitim seminerleri ve sosyal içerikli toplantı gibi bir çok etkinlik için ideal bir mekandır.

Salon dışında bulunan amfi tiyatro özelliğine sahip 550 metrekare genişliğinde ki açık alan ise yaz aylarında açık hava programları için oldukça elverişlidir.

Ayrıca Belediyemiz evlendirme memurluğu, vatandaşlarımızın nikah işlemlerini burada yürütmektedir.

Millet Bahçesi Kültür salonumuzda yapılacak özel etkinlikler (tatlı, nişan, özel davetler vb. ) Belediye encümenimizin aldığı karar gereğince ücrete tabidir.

Adres: Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Kozan Lisesi Karşısı

İrtibat Telefon: (0322) 515 61 60

VAKIFLAR BANKASI KOZAN ŞUBESİ

Kozan Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi Müdürlüğü

TR51 0001 5001 5800 7305 1218 89

Kaynak: Habermetre

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