Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi
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Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi

Samsun'un Canik ilçesinde millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:16
Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi

'un ilçesinde millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik İlçe Irmak Polis Merkezi ekipleri, millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden makaraya sarılı 400 metre uzunluğunda kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kabloların yüklendiği aracı tespit eden ekipler, Y.A. (51), M.G. (24) ve R.Ç'yi (21) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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