Millet Bahçesi inşaatından kablo çalan 3 zanlı adliyede
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Millet Bahçesi inşaatından kablo çalan 3 zanlı adliyede

Samsun'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

10.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:29
Millet Bahçesi inşaatından kablo çalan 3 zanlı adliyede

'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un ilçesi 'de önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Millet Bahçesi şantiye önünde makaraya sarılı yaklaşık 18 bin lira değerindeki 400 metrelik elektrik kablosu çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırmada hırsızların kabloyu araca yükleyip götürdüklerini tespit etti ve olayla ilgili M.G. (23), R.Ç. (20) ve Y.A.'yı (50) yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şüpheliler Irmak Polis Merkezine teslim edildi.


Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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