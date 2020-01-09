Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı
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Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı

Samsun'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

09.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:54
Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı

'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'de önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Bahçesi şantiye önünde makaraya sarılı yaklaşık 18 bin lira değerindeki 400 metrelik elektrik kablosu çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırmada hırsızların kabloyu araca yükleyip götürdüklerini tespit etti


Polis ekipleri olayla ilgili M.G ve R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili bir kişinin de yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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