Millet Bahçesi çalışmaları son sürat devam ediyor

Millet Bahçesi çalışmaları son sürat devam ediyor Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden biri olan Gaziantep'te sokaklar boş kalırken, inşası devam eden 'Millet Bahçesi' projesinin yapımı ise tüm hızıyla sürüyor.

Millet Bahçesi çalışmaları son sürat devam ediyor

GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden biri olan Gaziantep'te sokaklar boş kalırken, inşası devam eden 'Millet Bahçesi' projesinin yapımı ise tüm hızıyla sürüyor.

Yeni tip korona virüs ile mücadelenin yanı sıra arttırılan tedbirler yapımı devam eden projelerin için de fırsat oldu. Boşalan sokak ve caddelerde ise yapımı süren projelerin tamamlanması için yoğun çaba sarf ediliyor. Gaziantep'te geçen yıl başlanan Millet Bahçesi'nin yapımı da sürüyor. Yıkılan Gaziantep Kamil Ocak Şehir stadının bulunduğu bölgedeki iş makineleri ve az sayıda işçi tarafından zeminde kırma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ise sosyal mesafe kuralına riayet edilerek yapılması dikkat çekti.

Öte yandan Millet Bahçesinin 22 Şubat 2021 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Kaynak: İHA