Millet Bahçesi Balıkesir'e değer katacak
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Millet Bahçesi Balıkesir'e değer katacak

Bigadiç'de bin 71 dönüm üzerinde inşası süren Millet Bahçesi projesini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da desteklenen projenin tamamlanmasıyla şehre değer katacağını söyledi.

Millet Bahçesi Balıkesir'e değer katacak
04.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:04

Bigadiç'de bin 71 dönüm üzerinde inşası süren Millet Bahçesi projesini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da desteklenen projenin tamamlanmasıyla şehre değer katacağını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi tarafından çay kenarı mevkinde bin 71 dönüm alan üzerinde inşası devam eden Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Proje; yöresel mimarideki taş evleri, doğal göletleri, ceviz ve meyve bahçeleri ve yürüyüş parkurları, spor alanlarıyla tamamlandığında Türkiye'ye örnek olacak.

Vatandaşa soruldu

Millet Bahçesi ile ilgili bilgi veren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, projeyi halkın görüş ve önerilerini alarak hazırladıklarını ifade etti. Proje tamamlandığında sadece Balıkesir değil çevre illerden de ziyaretçi ağırlayacaklarını söyleyen Avcu "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte; yöresel taş evler, göletler, paramotor uçuş pisti, meyve bahçeleri ve yürüyüş alanlarıyla örnek bir Millet Bahçesi yapıyoruz." dedi.

Bölgeye değer katacak

Bigadiç Belediyesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle projeyi yürüttüklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Millet Bahçesi'nin tamamlandığında Balıkesir başta olmak üzere bölgeye değer katacağını ifade etti. Başkan Yılmaz "Yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla Balıkesir'imize, Bigadiç'imize yakışan bir yeri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Millet bahçelerini Türkiye gündemine taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Balıkesirliler adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Örnek proje

Çevre illere örnek olacak bir projenin yapımının devam ettiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, şehrin gelişmesi ve modernleşmesi için uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise projenin kentin dönüşümü için de önemli bir adım olduğunu kaydetti. Milletvekilleri Millet Bahçesi projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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