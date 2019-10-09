"Millet bahçesi afet toplanma yeri de olacak"

09.10.2019 13:08

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 40 dönümlük alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak millet bahçesinin aynı zamanda afet toplanma yeri olacağını söyledi.

Böcek, belediye binasında düzenlediği toplantıda, Muratpaşa Mahallesi'nde 100. Yıl spor alanındaki araziye yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Millet bahçesiyle ilgili konuyu dün AFAD toplantısında da gündeme getirdiklerini anlatan Böcek, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ziyaretimiz sırasında konuşmuştuk. Millet bahçesi yapılacak yere biz kent meydanı, aynı zamanda çok amaçlı katlı otopark, afet toplanma merkezi önermiştik. Sayın Bakanımız, 'Biz orayı yapalım, hem bütçe açısından size destek olmuş oluruz' dediler. Bu konuda toplanma merkezini doğru bulmuşlardı. 40 dönümlük alandaki afet toplanma merkezi ve millet bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış olacak. Tamamı afet toplanma merkezi olacak."

10. Antalya Kitap Fuarı

Böcek, birçok sosyal projeye imza attıklarına işaret ederek, Antalya Kitap Fuarı'nın 10'uncusu yapacaklarını dile getirdi.

Ana teması "Birlikte Okuyoruz" olan fuara yoğun ilginin olduğunu, 150 yayınevi ve 205 yazarın katılacağını aktaran Böcek, "Fuarımızı 11-20 Ekim'de düzenleyeceğiz. Cuma günü saat 14.00'te, Cam Piramit'te açılışını yapıyoruz. Onur konuğumuz, yazdığı eleştirilerle sanata ve edebiyata güzellik katan Doğan Hızlan olacak." ifadelerini kullandı.

Okullardan fuara ücretsiz seferler düzenleneceği bilgisini veren Böcek, geçen yıl 286 bin ziyaretçi geldiğini, bu sene daha fazla olmasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA