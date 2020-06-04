Millet Bahçesi açılışa hazır Sivas Millet Bahçesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle yapacağı açılışla hizmete sunulacağı bildirildi.

Sivas Millet Bahçesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle yapacağı açılışla hizmete sunulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, açılış öncesi millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas Millet Bahçesi'nin insanların nefes alacağı, güzel anılar biriktireceği alanlardan biri olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı ilk millet bahçesi projelerinden birinin Sivas'ta olduğunu aktaran Vali Ayhan, "Burası şehre değer katacak. Pandemi sürecinde gördük ki insanlar nefes alacağı, yürüyüş yapacağı yerler istiyorlar. Bu süreçte bu alan da çok anlamlı oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin de şehir merkezinde milletin nefes alacağı bir projeyi hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eski Numune Hastanesi yerine de millet bahçesi yapılacağını müjdeleyen Bilgin, "Buranın ihalesi yapıldı. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda burada eksik gördüğümüz hususları giderecek şekilde projeye müdahiliz. Orası da tamamlandığında şehrimizin iki farklı bölgesinde şehre nefes aldıracak ortamlar oluşacak." dedi.

TOKİ tarafından eski stadyumun arazisine inşa edilen 53 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinde, 36 türde 1029 ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araçlık otopark, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor.

Kaynak: AA