Millet bahçesi 20 gün içerisinde açılacak
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Millet bahçesi 20 gün içerisinde açılacak

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin basın mensuplarıyla yaptığı video konferans toplantıda İç Anadolu'nun en büyük Millet bahçesinin 20 gün içerisinde açılacağını söyledi.

Millet bahçesi 20 gün içerisinde açılacak
02.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:57

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin basın mensuplarıyla yaptığı video konferans toplantıda İç Anadolu'nun en büyük Millet bahçesinin 20 gün içerisinde açılacağını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Video Konferans Sistemi(VKS) yöntemiyle basın mensupları ile toplantı gerçekleştirdi. Korona virüs sürecinde alınan tedbirler hakkında değerlendirme yapan Bilgin, normalleşme sürecine girilmesiyle beraber gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Bilgin, sürecin suhuletle yönetilmesi toplumun doğru bilinçlendirilmesi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Toplumun bilinçlendirilmesi konusunda artık yeni bir yaşam tarzımız olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünün belki ete kemiğe büründüğü süreci, sosyal hayatın farklı alanlarında hep birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Bilgin, "Bir dönem eskisi gibi olmadan gideceğiz ama sonuçta hayat devam ediyor bazı işlerinde yapılması lazım. Bizde bu noktada süreci yeni normalle birlikte biraz beklide düşük vitesle devam eden süreci hızlandırarak yeni döneme başladık." dedi. Gerçekleştirilecek olan ve pandemi sürecinde duraksama yaşayan projeler hakkında bilgi veren Hilmi Bilgin, İç Anadolu'nun en büyük millet bahçesinin 20 gün içerisinde açılacağını ifade etti. Vali ile birlikte Sivas Kale Projesini ve Millet Bahçesini yerinde incelediklerini dile getiren Hilmi Bilgin, "Eski stadyumumuzun yerine yapılan Millet Bahçesi tamamlandı. Müteahhit firma son rötuşları yapıyor. Belli eksiklikleri tespit ettik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle birlikte o eksiklikleri tamamladıktan sonra, bizde yanındaki yolu ve otoparkı tamamlayıp inşallah 15 Haziran'dan sonra sizlerinde katılımıyla bir açılış yapacağız. Daha sonra da sayın bakanımızın teşrifleriyle inşallah resmi bir açılış yaparız. Yine Millet bahçesi Projelerimizden Eski Numune Hastanesi yeri hukuki süreci tamamlandı. Artık bir sıkıntısı yok. Dün itibari ile tokiyle görüştük, proje ihalesi yapıldı.Bakanlığımız büyük şehirler hariç her ile hemen hemen bir Millet Bahçesi yaptı ama sağ olsun Murat Kurum bakanımız şehrimize bir söz verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. İkinci Millet bahçesini de tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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