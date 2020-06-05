Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni - Murat Kurum
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Törenine katıldı.
05.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:03
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Törenine katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada konuşma yaptı.
Kaynak: AA