Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni - Murat Kurum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Törenine katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada konuşma yaptı.

Kaynak: AA