Millet Bahçe Sokak'ta inanılmaz değişim
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Millet Bahçe Sokak'ta inanılmaz değişim

Büyükşehir Belediyesi, "Sokak Sağlıklaştırma" projesiyle Millet Bahçe'nin çehresini de değiştirdi.

Millet Bahçe Sokak'ta inanılmaz değişim
08.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:00

Büyükşehir Belediyesi, "Sokak Sağlıklaştırma" projesiyle Millet Bahçe'nin çehresini de değiştirdi. Millet Bahçe Sokak, Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen çalışmanın sonucunda göz kamaştıran bir güzelliğe kavuştu. Erzurum'un muhtelif semt ve sokaklarında uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" projesi, Dadaşlardan tam not alırken, Başkan Mehmet Sekmen ise, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu gün yüzüne çıkarmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Erzurum'da Nazik Çarşı'dan Kuru Hapan civarına, tarihi Erzurum evlerinin bulunduğu Yeğenağa Mahallesi'nden Batpazarı'na kent merkezinden ilçelere varıncaya kadar birçok noktada cephe düzenleme ve sokak sağlıklaştırma çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Sekmen, bu yöndeki adımlara bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

Millet Bahçe Sokak Göz Kamaştırıyor

Erzurum'da "Millet Bahçe" adıyla bilinen sokakta uyguladıkları cephe düzenleme çalışmasının sona erdiğini ve ortaya seyrine doyulmayacak bir manzara çıktığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Ekiplerimiz izbe bir görünüme sahip bu sokağa öylesine yeni bir çehre kazandırdı ki, görenler gözlerine bile inanamıyor. Bu projeyi uyguladığımız diğer tüm çarşı ve sokaklar gibi, Millet Bahçe Sokak da artık Erzurum kokuyor ve Erzurum'a has mimari dokuyu sembolize ediyor" diye konuştu. Benzer bir çalışmayı Barış Pınarı Köprüsü'nü Kongre Caddesi'ne bağlayan güzergah üzerinde yaptıklarını da hatırlatan Sekmen, bu yolla hem yapıların ömrünü uzattıklarını, hem de semt ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırdıklarını söyledi.

Öte yandan Erzurum'un, tarih kökleri binlerce yıl öncesine dayanan bir kent olduğuna dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Birçok medeniyete beşiklik etmiş olan bu kadim şehrin her bir sokağına bizler geçmişimizle bugün arasında kurulmuş bir köprü gözüyle bakıyoruz. Bu yüzden tarihi dokuyu korumak ve de ön plana çıkartabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kaldı ki, sokak ve cephe sağlıklaştırma uygulamalarını sadece merkezde değil, aynı zamanda ilçelerimizde de yürütüyoruz. Şehrimizin dört bir yanına ahenk kazandırıyor, mahalle ve sokaklarımızı birer inci tanesine dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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