Millennium Esports Free Fire kadrosunu duyurdu!

Türk Espor organizasyonlarından Millennium Esports Free Fire sahnesinde mücadele edecek yeni kadrosunu duyurdu. Tecrübeli espor takımı sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Free Fire transfer haberini taraftarlarına verdi.

Millennium Esports Free Fire kadrosu:

Kaan"Carty" Polat

Eyüp "moro" BOR

Muhammed "Danger" SULTAN

Resul "R4shness" BUDAK

Uğur "Venom" ATAÇ

Espor'da mobil oyunların da büyüklüğü gittikçe artıyor, ülkemizde de mobil oyun esporunun ne kadar hızlı büyüdüğünü fark etmişsinizdir. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da mobil oyunlar Espor sektörünün büyük bir çoğunluğunu oluşturmaya başladı.

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