Millennium Agency CSGO kadrosu ile yollarını ayırdı!

Millennium Agency tarafında ayrılık rüzgarları esiyor. Millennium Agency CSGO kadrosu ile yollarını ayırdı. Milennium Agency'nin konu hakkında yaptığı açıklama!

Espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan espor organizasyonu Millennium Agency CSGO kadrosu ile yollarını ayırdı. Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla ayrılık haberini taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"Bu sezon ESEA Open League ve diğer katıldığımız turnuvalarda bizi en iyi şekilde temsil eden CSGO temsilcilerimiz ile yollarımızı ayırıyoruz. Bu zamana kadar yaptığınız her şey için teşekkürler!"

Organizasyon bünyesinde bulunan oyuncular ise şu şekildeydi:

jax

larkeyt

Zoro2k

pl3x

noteX

veziRRR

US24

Organizasyonun yeni sezon için yeni bir takımla anlaşıp anlaşmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Diğer bir yandan 7 kişilik CS: GO kadrosu ise henüz bir organizasyonla anlaşmış değil. İki taraftan da yeni sezon hamlelerini ilerleyen günlerde umarız ki görebiliriz.

Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

Kaynak: Playerbros