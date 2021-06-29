Millenicom, internetin kapsama alanını genişleten mesh cihazını abonelerine sunan ilk operatör oldu
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Millenicom, internetin kapsama alanını genişleten mesh cihazını abonelerine sunan ilk operatör oldu

Millenicom, internetin kapsama alanını genişleten mesh cihazını abonelerine sunan ilk operatör oldu
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Millenicom, internetin kapsama alanını genişleten mesh cihazını abonelerine sunan ilk operatör oldu.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Millenicom, internetin kapsama alanını genişleten mesh cihazını abonelerine sunan ilk operatör oldu.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Millenicom'un ayda 29,90 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunduğu TP-Link Deco E3 Mesh Wi-Fi Sistemi, Wi-Fi sinyallerinin 220 metrekare alanda her noktaya ulaşmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, Millenicom'un avantajlı fiyatlarla sunduğu fiber hızında interneti evin her noktasında yüksek kalitede ve kesintisiz kullanmak isteyen aboneler, tarifeye ek ayda 29,90 liradan başlayan ve 24 aya varan taksit seçenekleriyle söz konusu sisteme sahip olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, sabit internet kullanımının artmasıyla, yüksek kaliteli ve kapsama alanı geniş bağlantının önem kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde en iyi uygulamaları referans alan SOCAR Türkiye'nin iştiraki olarak, değişen kullanıcı trendlerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Her zaman en avantajlı fiyatlarla en uygun çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz. Yeni tip koranavirüsle birlikte evde internet kullanımı arttı ve aynı anda farklı odalardan, farklı cihazlardan bağlanan kişi sayısı yükseldi. Evlerde yaygın olarak kullanılan modemlerin verimli internet kullanımı için yetersiz kaldığı noktada mesh teknolojisi önem kazandı. Biz de evlerde fiber hızında internetin çekmediği nokta kalmasın, herkes hızlı internet ihtiyacını kesintisiz karşılasın diyerek, ülkemizde mesh cihazı satışı yapan ilk servis sağlayıcı olmanın gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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Millenicom, internetin kapsama alanını genişleten mesh cihazını abonelerine sunan ilk operatör oldu - Haberler Ekonomi
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