Militer ne demek? Militer anlamı ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Militer, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Militer ne demek? Militer anlamı ne? İşte, Militer kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Militer kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Militer anlamı ne? Militer ne demek?
MİLİTER NE DEMEK?
Militer: Militer kelimesi Türkçe'de "askerî" anlamına gelir..