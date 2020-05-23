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Military Medical Webex'te "yerli askeri sağlık ürünleri" açıklanacak

Military Medical Webex fuarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayati önem kazanan sahra tipi solunum cihazının ve hidroksiklorokinin yerli üretilmesi ile ilgili ayrıntılar açıklanacak.

Military Medical Webex'te
23.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:09

Military Medical Webex fuarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayati önem kazanan sahra tipi solunum cihazının ve hidroksiklorokinin yerli üretilmesi ile ilgili ayrıntılar açıklanacak.

Military Medical Webex'ten yapılan açıklamaya göre, dünyada ilk kez tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı, 9-10 Haziran'da yapılacak.

Fuar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) Daire Başkanı Burçak Çabuk tarafından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) bünyesinde iki önemli ürünün yerli üretimi ve ayrıntıları ile ilgili açıklama yapılacak.

Dünyanın koronavirüs ile ihtiyacı olan ve talebi karşılanamayan Sahra Tipi Solunum cihazının nasıl yerelleştirildiği ve üretime başlanıldığı ve Çin'den getirilerek koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın dünyada bulunamayan ham maddesi hidroksiklorokinin yerli imkanlarla üretime başlamasıyla ilgili detaylar fuarda açıklanacak.

Koronavirüs ile mücadelede kullanılan ilacın ham maddesi olan hidroksiklorokin sülfatın kullanıldığı ilaç ilk olarak aralarında Türkiye'nin olduğu sınırlı sayıda ülkeye satışına izin verilmişti.

Geçen günlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın hidroksiklorokin ham maddeli ilacı kendisinin kullandığını açıklamasıyla yeni bir boyut kazanırken, Hindistan'ın elinde tuttuğu ham maddenin satışını yasaklamasıyla ülkeler arasında diplomatik krizin fitilini ateşlemişti. Türkiye, dünyanın peşinde koştuğu hidroksiklorokin sülfatı kendi üretmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin ayrıntılarını açıklayacağı yerli üretim Sahra Tipi Solunum Cihazı, MKEK'de üretilmeye başlandı. Talep her geçen gün artmasına rağmen, dünyada üretimin cevap verememesi ülkeler arasında diplomatik krizlere sebep oluyor. Yerli üretim Sahra Tipi Solunum Cihazı ile Türkiye büyük bir ihtiyacı karşılamış oluyor.

ABD'nin biyoterör danışmanı Mlitary Medical Webex'te

Fuar kapsamında önemli konuşmacıların yer alacağı konferansın dikkati çekici katılımcılarından biri de Randall S. Murch olacak. FBI Eski Direktör Yardımcısı ve FBI'nın Biyolojik Terör Programı'nı yazan Randall S. Murch, biyolojik terörle ilgili yasanın mimarı olarak biliniyor.

Dünyanın en önemli mikrobiyal adli tıp uzmanları arasında gösterilen Randall S. Murch, biyoterörizm saldırıları, emniyet ve güvenlik politikaları ile ilgili ilk kez konuşacak. Murch, uzun yıllardır tartışmaları süren biyolojik saldırıların nasıl gerçekleştiğini, ortaya çıkma şekillerini ve nasıl engelleneceğini açıklayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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