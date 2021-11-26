Mili takım kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mili takım muhtemel rakipleri kimler?
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor. Kura çekimi öncesi Mili takım kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak edildi. Peki, Mili takım kura çekimi ne zaman?
Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezindegerçekleşecek. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak. Peki, Mili takım kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
Play-Off Kura Çekimi - 2022 Dünya Kupasi programı/etkinliği, TRT Spor kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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