Mili takım kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mili takım muhtemel rakipleri kimler?

Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezindegerçekleşecek. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak. Peki, Mili takım kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLİ TAKIM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

MİLİ TAKIM KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Play-Off Kura Çekimi - 2022 Dünya Kupasi programı/etkinliği, TRT Spor kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

MİLİİ TAKIM MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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