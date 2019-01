Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de (2)

IRAK KUZEYİNDEKİ ÜS BÖLGESİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mardin'de yer alan sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Temasları kapsamında Bakan Akar, Mardın'deki 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Suri Üs Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen provokasyonla ilgili teröristlerin organize ettiği bir olay olduğunu söyledi.

'ORADAKİ DURUM TAMAMEN KONTROL ALTINDA'

Teröristlerin halk arasına karışarak, karakola karşı bir takım eylemler gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Akar, "Fakat bu konuda karakoldaki personelimiz büyük sabır ve dirayetle süreci yönetti. Herhangi bir şekilde olayların teröristlerin istediği şekilde gelişmesine mani olundu. Bazı araçlarımız zarar gördüyse de herhangi bir can kaybı olmadan bu olaylar tamamlandı. Oradaki teröristler bir şekilde bölge halkıyla silahlı kuvvetler unsurlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bizim bölge halkına karşı bir faaliyetimizin olmadığını biliyorlar ancak bunu istismar etmek, çarpıtmak için böyle bir provokasyona girdiler fakat muvaffak olamadılar. Şu anda oradaki durum tamamen kontrol altında. Bir daha bu tür gelişmelerin olmaması için her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Bunun bir diğer anlamı da teröristler Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördükleri için masum halkı tahrik ederek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar da tamamen beyhude gayretlerdir. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar yine bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Bizim etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterdiğimiz Irak ve Suriye'de de gerçekten güvenli bir ortamın oluşmasını sağlayacağız" dedi.

'MEHMETÇİK TERÖRİSTLERLE MASUM VATANDAŞLARI ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE AYIRDI'

Terörle mücadele yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin teröristlerden temizlendiğini ifade eden Bakan Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsatarak, bunlar yapılırken büyük bir insaniyet dersinin de verildiğine söyledi: Bakan Akar, "Mehmetçik teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdı. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi" diye konuştu.

İdlib'deki gelişmelere de değinerek ateşkesin ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurgulayan Bakan Akar, "Mehmetçik gece, gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor ve orada istikrarın sürdürülebilmesi, ateşkesin devamı için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor" dedi.

'MÜNBİÇ'TEN YPG'NİN, AĞIR SİLAHLARIN ÇIKARILMASINA YÖNELİK TEMASLARIMIZ VAR'

ABD'li yetkililerin 'DEAŞ bittikten sonra terör örgütünün Menbiç'ten çıkacağına dair verdikleri sözleri hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"O sözü yerine getirmelerini kendilerine hatırlattık, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun zorlamasını da yapıyoruz. Her düzeyde çeşitli görüşmeler yapılıyor. Münbiç'ten YPG'nin, ağır silahların çıkarılmasına yönelik temaslarımız var. Münbiç meselesi bittikten sonra Fırat'ın doğusu ne olacak? Fırat'ın doğusunda 440 kilometrelik bir sınırda YPG'nin bir etkisi var. Oradaki bölgelerin çok büyük bir bölümü Araplar'ın ikamet ettiği köyler, kasabalar, yerleşim yerleriydi. Şimdi buradaki insanlar YPG tarafından her türlü eza, cefaya ve baskıya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla oradaki düzenin de normale dönmesi için gerekli temasları sürdürüyor, görüşmeleri yapıyoruz. Ülkemizin, halkımızın, sınır karakollarımızın güvenliği ve teröristlerin yaptıkları tacizlerin son bulması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi, teröristlerin orada barınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora izin vermemizin söz konusu olmadığını, bunun önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla ne gerekiyorsa yapacağımızı dünya aleme söyledik, dünya alem bunu biliyor." Bakan Akar, bu kapsamdaki hazırlıkların yapıldığını belirterek, "YPG bitecek çünkü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Biz orada terörist istemiyoruz" diye konuştu. Mücadelelerinin sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Mücadelemiz FETÖ başta olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ, tüm teröristlere karşı. Oradaki Arap, Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını, onlara karşı herhangi bir faaliyetimizin söz konusu dahi olmadığını yine dünya alem biliyor. Bunu her seferinde büyük bir açıklıkla ortaya koyduk. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar hiçbir şekilde duraksamadan bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA