Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile birlikte askeri uçakla Mardin'e geldi. Mardin Havalimanı'nda Vali Mustafa Yaman, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, Selen Kışlası'na geçti. Mardin Valiliği'ni de ziyaret edecek Bakan Akar'ın daha sonra Suriye sınır hattında incelemelerde bulunacağı belirtildi.

- Mardin

Kaynak: DHA