Mili eğitim müdüründen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencilere tebrik

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda 9 madalyayla birinci olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımının 7 üyesi ile ailelerini tebrik etti.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda 9 madalyayla birinci olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımının 7 üyesi ile ailelerini tebrik etti.

Miralay Reşit Bey İlkokulu'ndaki programda konuşan Bozkurt, Türk Milli Klavye Takımın başarısının kendilerini sevindirdiğini belirterek 7 üyesinin Sandıklılı olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Rekorların anlamlı olduğunu dile getiren Bozkurt, takımdaki başarılı, azim ve kararlı 7 öğrenciyi ve ailelerini tebrik etti.

Başarılı öğrencilerin sınıf öğretmeni Hasan Erdoğan ise "Uluslararası dünya şampiyonalarında dereceye giren öğrencilerimi tebrik ediyorum. Bu çocuklarımızın yapmış olduğu mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. Bundan sonraki yarışmalarda da çok çalışacağımızı ülkemize yeni başarı ve madalyalar kazandıracağımızı ümit ediyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy