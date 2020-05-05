Mili Eğitim Bakanı'ndan Okulların Açılma Tarihi ve Sınavlara İlişkin Açıklama
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Mili Eğitim Bakanı'ndan Okulların Açılma Tarihi ve Sınavlara İlişkin Açıklama

Mili Eğitim Bakanı'ndan Okulların Açılma Tarihi ve Sınavlara İlişkin Açıklama
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

Okullar ne zaman açılacak? Okulların 1 Haziran'da açılacağı konuşuluyor ancak bu bilginin doğru olmadığı Milli Eğitim Bakanı tarafından söylendi.

Okullar ne zaman açılacak? Okulların 1 Haziran'da açılacağı konuşuluyor ancak bu bilginin doğru olmadığı Milli Eğitim Bakanı tarafından söylendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihi, öğretmen atamaları ve LGS ve YKS sınavları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

LGS Sınavı Nasıl Olacak?

T.C. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber'de eğitim gündemiyle ilgili mühim açıklamalarda bulundu. Selçuk, 20 Haziran Cumartesi günü yapılması kararlaştırılan LGS'nin (Liseye Geçiş Sınavı) bu yıl farklı yapılacağını belirterek, "Adaylar ilk kez kendi okullarında sınavlara girecek. Belgelerin tümü e-okul üzerinden alınacak, hiçbir yerden belge istenilmeyecek ve 15 yaş üstünden kimlik fotoğrafı istenmeyecek. LGS, iki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre olacak. Arada çocuklar öğretmenlerin gözetiminde sosyal mesafeye uyarak bahçeye çıkarılacak, veliler okul bahçelerinin dışında bekleyecek. Maske, dezenfektan gibi ihtiyaç duyulan tüm malzemeler sınıflarda olacak. Rehber öğretmenler çocuklar ve velilerin ihtiyaçlarına destek olacak." dedi.

2020 LGS Nasıl Yapılacak?

Öğrencilerimiz ve velilerimiz rahat olsunlar. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Haber????https://t.co/mMQYiux7M0

Ayrıntılar animasyon filminde???? pic.twitter.com/wMIgdQKaJ3

— MEB (@tcmeb) May 4, 2020

LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihini 20 Haziran 2020 olarak açıkladık.

Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri alma yoluna gideceğimiz sınavla ilgili tüm soruların cevabını hazırladığımız videoda bulabilirsiniz. pic.twitter.com/COyULRD8Yf

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 4, 2020

Sınıflarda Kaç Öğrenci Olacak?

Sınıflarda kaç öğrenci olacağına ilişkin de, "Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız. Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekaresine göre kaç öğrenci uygun olur, Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek." dedi.

YKS Sınavı

27-28 Haziran'da yapılacağı duyurulan YKS sınavı hakkında "Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim." açıklamasını yaptı.

Öğretmen Atamaları

Öğretmen atamalarına iişkin olarak da, "Bunu birçok kez açıkladık aslında. 10 kere 20 kere daha açıklarız. Bu öğretmenlerimizin atamasının tamamlanması için bir okullarının, öğrencilerinin olması gerekiyor. Okullar açık değilken, göreve başlatmak için fiilen ve fiziken bir engel var. Okullar açıldığında atama süreçleri tamamlanmış olacak. Hak kaybı olmayacak." açıklamasında bulundu.

Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler.

Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.https://t.co/QzbbbY6qWy pic.twitter.com/lQKMX6zfCN

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 2, 2020

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Yanıtı asıl merak edilen soru "Okullar ne zaman açılacak?". Ziya Selçuk, 1 Haziran'da okulların açılmasının söz konusu olmadığını, sadece okullar 1 Haziran'da açılırsa neler yapılabileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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