Mileyha Sulak Alanı'nda ilk kez kukumav kuşu görüntülendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda kukumav kuşu görüntülendi.

Önemli göç yolu üzerinde yer alan ve zengin bitki örtüsüne sahip sulak alanda görülen kuş türlerine, kukumav da eklendi.

Üç hafta önce kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından bölgede ilk kez görüntülenen baykuş, geçen yıl gözlenen çatal kuyruklu martının ardından 291. tür olarak kayıtlara geçti.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, Mileyha Sulak Alanı'nda gece gündüz kuş gözlemine devam ettiklerini söyledi.

Kukumav kuşunun Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendiğini hatırlatan Yoğurtcuoğlu, şunları kaydetti:

"Normalde biz kuşlardan anladığımız şöyle bir şeydir her zaman gündüz vakti kuşlar görülür diye düşünürüz ama gece kuşları da var. Kukumav kuşuyla karşılaştığımızda bunun ne kadar doğru olduğunu fark ettik, yazın ve kışın ayrı bir göç vardır özellikle bahar aylarında bu göç hareketi artar. Bu göç hareketiyle beraber çeşitlilik de artar ama bu demek değildir ki kuşlar gidiyor ve her taraf sessiz kalıyor. Mileyha'da kış vaktinde de oldukça fazla kuş türüne denk gelebilirsiniz, gözlemlerimiz buranın ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor."

Kukumav kuşunun daha çok Anadolu'da taşlık arazide, harabe alanlarda ve köylerde bulunduğunun altını çizen Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti:

"Gece arazide araştırma yaparken karşımıza ufak boylu, kulakları olmayan ve sarı gözlü bir baykuş çıktı. Yanımızdan uçup gitti, tam göremediğimiz için ilk olarak şaşırdık acaba bu nedir ve tekrar bulabilecek miyiz diye. Şüphelendiğimiz tür kukumavdı, daha sonra birkaç tur atarak fenerle etrafa bakınca fark ettik ki bu bir kukumav kuşu. Bu baykuş türü genelde bu dönemde kendisine yeni yerler arıyor. Kukumav, Mileyha'nın 291. kuş türü oldu. Bölgede üreyen bir tür olarak kalabilir ve burayı mesken tutabilir bu tam anlamıyla baharda anlaşılacaktır."

Yoğurtcuoğlu, alanda kuş gözlemine devam edeceklerini sözlerine ekledi.