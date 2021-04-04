Milet Bahçesi Konya'nın yeni cazibe alanı olacak
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Milet Bahçesi Konya'nın yeni cazibe alanı olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milet Bahçesi Konya'nın yeni cazibe alanı olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte eski stadyum alanında yapımı sürdürülen Millet Bahçesi inşaat alanında incelemeler gerçekleştirdi.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte eski stadyum alanında yapımı sürdürülen Millet Bahçesi inşaat alanında incelemeler gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya'ya kazandırılacak Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte devam eden Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlere yeni vizyonu olan millet bahçelerinin en güzellerinden birinin Konya'da inşa edildiğini ifade eden Başkan Altay, eski stadyum alanındaki yapım çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Başkan Altay, "Burası Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla TOKİ tarafından ihale edildi. Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Alanda yoğun bir çalışma devam ediyor. Millet Kütüphanemiz, kafeteryalar, restoranlar, yürüyüş yolları, spor alanlarıyla birlikte burası Konya'nın yeni cazibe alanı haline dönüşecek. 108 bin metrekarelik alanda müteahhit firma çok hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah yaz sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Böylece Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden birisi Konya'ya kazandırılmış olacak. Şehirlerimiz yeni alanlara kavuşuyor, çocuklarımız spor yapacak alanlara, gençlerimiz kütüphanelere kavuşuyor. Süreci en kısa sürede tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Milet Bahçesi Konya'nın yeni cazibe alanı olacak
Milet Bahçesi Konya'nın yeni cazibe alanı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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