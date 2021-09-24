Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı

AYDIN'ın Didim ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Milet Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıl önce filozofların yaşadığı 2 ev ve sokak ortaya çıkarıldı.

Milet Antik Kenti'nde Alman arkeolog Theodor Wiegandın tarafından 1899 yılında ilk kez başlanılan kazı çalışmalarına bugün de yine Almanlar tarafından devam ediliyor. Filozofların yaşadığı kent olarak bilinen Milet Antik Kenti'nde Almanya Hamburg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof Dr. Christof Berns'in kazı başkanlığında devam eden çalışmalarda 2 bin 400 yıl öncesine ait filozofların yaşadığı belirlenen 2 ev ve sokak ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten Prof Dr. Christof Berns amaçlarının gelecek yıllarda antik kentteki konutların tamamının gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.