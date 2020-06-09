Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor
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Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Yapılan bir araştırmaya göre; Milenyum Kuşağı olarak adlandırılan 1980-2000 yılları arasında doğan Y jenerasyonunun yetişkinlere göre sağlıklı atıştırmalık kuruyemişleri tüketmeyi daha çok sevdiği belirtildi.

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor
09.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:53

Yapılan bir araştırmaya göre; Milenyum Kuşağı olarak adlandırılan 1980-2000 yılları arasında doğan Y jenerasyonunun yetişkinlere göre sağlıklı atıştırmalık kuruyemişleri tüketmeyi daha çok sevdiği belirtildi. Enerji vermesinin yanında tokluk hissi veren kuruyemişlerin obeziteye karşı da etkili olduğunu belirten Ufresh markası Satış Müdürü Üsame Boz, gençlerin bu alışkanlığını devam ettirmesini tavsiye etti.

Dünya genelinde ve Türkiye'de atıştırmak çoğu kişi için öğünlerin önüne geçiyor. Dünya çapında 18-34 yaş arasındaki tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun haftada en az üç kez kahvaltıyı es geçtiği belirlenirken, Avrupa'da, haftada en az üç kez sabah saatlerinde atıştıranların büyük bir çoğunluğunu yine 18-34 yaş arasındaki tüketicilerin oluşturduğu belirtildi.

Araştırmalar sonucu insanların ana öğün yerine, can sıkıntısında ve stresli anında atıştırmalık tükettiğini belirten Ufresh markası Satış Müdürü Üsame Boz "Yetişkinlerde arasında atıştırmalık kuruyemiş tüketimi yüzde 77'ye çıkarken bu oran milenyum kuşağında yüzde 85 olarak ortaya çıkmakta. Firma olarak talepler üzerine internet satışlarında da söz sahibiyiz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada atıştırmalık kültürünün günlük beslenme tercihlerimize yön verdiği gerçeği ise birçok araştırmaya konu olmuş durumda. Özellikle gençler sağlık açısından kendilerine günümüzde çok dikkat etmektedir. Gerek besin değerleri yüksek olması gerekse enerji ihtiyacını karşılamasından dolayı özellikle çiğ badem, çiğ fındık, çiğ kaju gibi kuruyemişleri çok tüketmektedir. Ufresh internet sitemizden yapılan alışverişlerin yaklaşık yüzde 65'i milenyum kuşağı tarafından yapılıyor. Özellikle son zamanlarda gençler arasında trend olan fit vücut ve kas geliştirme eğilimleri ile protein tüketimlerini ve doymuş yağ asitleri gibi besin değerlerine çok dikkat ederek alışverişlerini yapıyorlar. Bunun yanında özellikle fazla kilolarından şikayetçi olan milenyum kuşağı gençleri öğün aralarında sağlıklı atıştırmalık kuruyemişleri tercih ettiklerini hem web site alışverişimizde hem de araştırmalarda görüyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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