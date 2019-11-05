Milaslı öğretmenler, Muğla'yı temsil edecekler

05.11.2019 15:19

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Erkekler ve Bayanlar Voleybol takımları, Türkiye Öğretmenler Kupası mücadelesinde Ege Bölgesi Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil edecekler.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sportif etkinliklerle spora olan ilginin artırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "Türkiye Öğretmenler Kupası'nda il birincisi olan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Erkekler ve Bayanlar Voleybol Takımları, Muğla'yı temsilen Afyon'da düzenlenecek Ege Bölgesi şampiyonasına katılmak üzere yola çıktılar.



4 - 12 Kasım tarihleri arasında Afyon'da gerçekleşecek olan müsabakalar öncesinde Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ı ziyaret eden öğretmenler, şampiyonadan başarılarla dönme sözü verirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal da Ege Bölgesi Şampiyonasında öğretmenlere başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA