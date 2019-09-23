Milaslı Gaziler, Güney Kore yolcusu

23.09.2019 21:55

Muğla Milas'ta ikamet eden iki gazi, Güney Kore Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kore'ye davet edildi.



1950 yılında Kore'de savaşan Milaslı Gazi Mehmet Karakuş, Güney Kore Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak Kore'ye gidecek. Karakuş'a Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarban eşlik edecek.



Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park'ın daha önce Milas'a gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında davetin kendilerine iletildiğini belirten Şube Başkanı Sarban, "Kore Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde Kore hükümetinin daveti doğrultusunda Çarşamba günü Kore'ye gideceğiz. Kore Gazisi Mehmet Karakuş, 69 yıl sonra yeniden Kore'yi göreceği için mutlu. Bende kendisine eşlik edeceğim için heyecanlıyım. 1 hafta Kore'de kalacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA