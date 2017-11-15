Milas Zeytinyağının Coğrafi İşareti AB'ye Giriyor
Muğla’nın Milas ilçesinde bir süre önce ilçe sınırları içinde memecik türü zeytinlerden elde edilmekte olan zeytinyağına Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi işareti alarak ülke sınırları içinde korumaya aldırmayı başaran Milas Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaret koruma alanını şimdi de...
Muğla'nın Milas ilçesinde bir süre önce ilçe sınırları içinde memecik türü zeytinlerden elde edilmekte olan zeytinyağına Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işareti alarak ülke sınırları içinde korumaya aldırmayı başaran Milas Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaret koruma alanını şimdi de AB'ye taşıyor. MİTSO, coğrafi işaretli Milas zeytinyağının AB tarafından da coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulundu.
MİTSO, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak Milas ilçe sınırları içinde memecik türü zeytinlerden elde edilmekte olan zeytinyağına "Milas zeytinyağı" olarak menşe adıyla coğrafi işaret almayı başarmıştı. MİTSO tarafından Milas zeytinyağına alınan coğrafi işaret, yörenin zeytinyağının maddi değerini arttırırken bu zeytinyağının özelliklerinin "Milas zeytinyağı" adıyla Türkiye sınırları içinde adının, unvanının, kalitesinin de Türk Patent Enstitüsü tarafından korunmaya alınmasını sağlamıştı.
MİTSO, şimdi de AB sınırları içinde "Milas zeytinyağı"nın menşe adı olarak bilinirliğini sağlamak, adının kötü amaçlı kullanımını ve taklitlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla başvuruda bulundu. Milas zeytinyağının AB içinde de menşe adı olarak coğrafi işaret korumasına alınması için MİTSO tarafından AB'nin Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu'na başvuru dosyası gönderildi. AB tarafından coğrafi işaret tescili yapılması durumunda Milas zeytinyağı, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Gaziantep baklavası ile birlikte AB'nin coğrafi işaret korumasına alınmış dördüncü Türk ürünü olacak.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağına Türk Patent Enstitüsü'nden sonra AB'den de coğrafi işaret alınması için başvuruda bulunulduğunu belirterek "Türkiye AB'ye girmeden Milas zeytinyağı AB'nin marka korumasına girmiş olacak" dedi. Reşit Özer "Zoru başararak, adeta 'olmaz'ı 'olur'a çevirerek Milas zeytinyağına Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret tescil belgesi almayı başarmıştık. Aldığımız coğrafi işaret, Milas zeytinyağının piyasadaki ekonomik değerini ve bilinirliğini bir anda arttırdı. Öyle ki, Milas zeytinyağının coğrafi işaret almasıyla birlikte Milas ekonomisine yaklaşık en az 60 milyon liralık bir girdi sağlanmış oldu. Maddi değer artışının yanı ısıra Milas zeytinyağının bilinirliği, tanınırlığı sağlandı. Milas zeytinyağının 'Milas' adıyla taklit edilmesinin önlenmesi için koruma sağlandı. Şimdi ise Milas zeytinyağının koruma, bilinirlik, tanınırlık sınırlarını AB'ye taşımak üzere başvuruda bulunduk. MİTSO'nun başvurusu AB'nin Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu tarafından da onaylanırsa Milas zeytinyağına AB sınırları içinde de koruma sağlamış olacağız. Bu, hem zeytinyağımızın AB sınırları içinde taklit edilmesini önleyecek, hem de artı maddi değer kazandıracaktır. Milas'ımıza, Milaslı zeytin ve zeytinyağı üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, bugüne kadar AB'den coğrafi işaret almış dört Türk ürünü olduğunu anımsatarak "Bugüne kadar Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Gaziantep Baklavası AB'den coğrafi işaret almışlar. Biz de zeytinyağımızın AB'den coğrafi işaret almış dördüncü ürün olmasını arzu diyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Başarımız, Türkiye'nin başarısı olacaktır. Başarımız Milas'ın başarısı olacaktır. Başarımız yıllarca emeğinin karşılığını alamamış Milaslı zeytinyağı üreticisinin başarısı olacaktır" diye konuştu. - MUĞLA