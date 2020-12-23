Milas zeytinyağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
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Milas zeytinyağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

23.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:17
Milas zeytinyağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Milas zeytinyağı, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Milas zeytinyağı, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yerel hazinemiz olan coğrafi işaretlerin önce ülkemizde, ardından da Avrupa Birliği'nde tescil edilmesi bizlere gurur yaşatıyor" dedi.

Milas zeytinyağının Türk mutfağına büyük değer kattığını, aynı zamanda üstün kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyada dikkatleri çektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Milas zeytinyağı, Avrupa Birliği'nde tescilli 5. coğrafi işaretimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Milas zeytinyağının ünü üretiminde antik dönemden beri yoğun olarak ve yüksek kalitede yetişen Memecik çeşidi zeytininin kullanılması ve söz konusu zeytinin yörenin toprak ve iklim koşullarında yüksek kalitede yetişmesinden kaynaklanıyor. Milas zeytinyağı ile Avrupa Birliği'nde tescilli diğer coğrafi işaretlerimiz; Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Aydın kestanesi. Coğrafi işaretlerimizin Avrupa Birliği'nde tescil edilmesi noktasında süreci yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen TOBB Brüksel Ofisimize bu noktada teşekkür ediyorum. Milas zeytinyağına sahip çıkarak Avrupa Birliği tescili ile taçlandıran Milas Ticaret ve Sanayi Odamızı yürekten tebrik ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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