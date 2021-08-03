Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında

Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ve Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, 4'üncü günde Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı.

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ve Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, 4'üncü günde Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Dağınık yerleşime sahip mahalledeki 3 bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalarda yükselen alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Günün ilk ışıklarıyla helikopterlerin çalışmaya başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 31 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler, kısa sürede geniş alana yayılınca siyah dumanlar altında kalan Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler, 2 mahallede alevlerin yönünü kesti. Mahallelerde hayat neredeyse normale dönerken, ters yönde esen rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi yeniden tehlikeye girdi. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Aşağı Mazı Mahallesi'ni kısa sürede alevler sardı. Köylülerden bazıları, sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp, tahliye edildi. Geride kalanlar ise köy meydanında toplanıp, endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. Bu sırada alevler evlerini sardığı için sinir krizi geçiren ve fenalaşan köylülere sağlık ekipleri müdahale etti. Tehlike giderek artınca Aşağı Mazı Mahallesi'nde kalan diğer köylülerle az sayıdaki turist de tahliye edildi. Aşağı Mazı'nın tahliye edilmesinin ardından mahalle girişi, jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada Aşağı Mazı ile Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Yol, 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ÇÖKERTME VE GÖKBEL TAHLİYE EDİLDİİtfaiye ve belediye işçileri, Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.ALEVLER TÜRKEVLERİ MAHALLESİNDE 

Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü Çökertme Mahallesi'ndeki yangına, bugün sabah saatleri itibarıyla 3 helikopter ile yeniden havadan müdahaleye başlandı. Ören Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevler, 826 nüfuslu Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Ekipler, mahallede yoğunlaştı. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.


Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında
Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında
Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında
Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Gülben Ergen Diana Spencer
Spor Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas yangınının ulaştığı mahallede 3 ev yandı; Çökertme'de alevler kontrol altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:38:23. #1.14#

title