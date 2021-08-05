Milas yangınında 6'ncı gün (4)
ALEVLER AKÇAKAYA MAHALLESİNDE Muğla'nın Milas ilçesinde Ören mahallesinde etkili olan alevler, bölgede kontrol altına alındıktan sonra Akçakaya mahallesine sıçradı.
ALEVLER AKÇAKAYA MAHALLESİNDE
Muğla'nın Milas ilçesinde Ören mahallesinde etkili olan alevler, bölgede kontrol altına alındıktan sonra Akçakaya mahallesine sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim noktalarına yakın olması nedeniyle mahalle tahliye edildi.
Hande NAYMAN/ MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman