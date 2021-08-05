Milas yangınında 6'ncı gün (4)
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Milas yangınında 6'ncı gün (4)

Milas yangınında 6'ncı gün (4)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

ALEVLER AKÇAKAYA MAHALLESİNDE Muğla'nın Milas ilçesinde Ören mahallesinde etkili olan alevler, bölgede kontrol altına alındıktan sonra Akçakaya mahallesine sıçradı.

ALEVLER AKÇAKAYA MAHALLESİNDE 

Muğla'nın Milas ilçesinde Ören mahallesinde etkili olan alevler, bölgede kontrol altına alındıktan sonra Akçakaya mahallesine sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim noktalarına yakın olması nedeniyle mahalle tahliye edildi. 

Hande NAYMAN/ MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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