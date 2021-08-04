Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (8)
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Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (8)

Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (8)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ 37 YILDIR FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYORMilas'taki yangında alevlerin ulaştığı Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali 37 yıldır faaliyetini sürdürüyor.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ 37 YILDIR FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Milas'taki yangında alevlerin ulaştığı Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali 37 yıldır faaliyetini sürdürüyor. 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşılamaktadır. Santralde 3 üniteden oluşmaktadır. 1 ve 2'nci üniteler 1994 yılında, 3'üncü ünite ise 1995 yılında işletmeye açıldı ve halihazırda üretim devam etmektedir. Santralin üretim kapasitesi ise yıllık 4 milyar 95 milyon Kilowatt saat.

emerköy Termik Santrali'nde her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir. Gökova Körfezi'nin ortasında yükselen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Linyit Maden İşletmesi'nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralındı.

Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali, ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 21 bin 600 ton. 37 yıldır hizmet veren Kemerköy Termik Santrali'nde 3 bin 500 dolayında personelin çalıştığı öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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