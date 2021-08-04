Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (3)

SANTRAL BÖLGESİNDE GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADIMuğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor.

SANTRAL BÖLGESİNDE GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

Hande NAYMAN/ MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman