Milas yangını söndürüldü mü? Milas yangını son durum ne? Milas'daki yangın söndü mü?

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 42 noktada yangınların kontrol altına alındığını, 7 ilde 21 noktada yangınların sürdüğünü açıkladı. Peki, Milas yangını son durum ne? Milas yangını söndürüldü mü?

Ülkemiz dünden bu yana yangın felaketi ile mücadele ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından 28-29 Temmuz tarihlerinde başlayan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınan ve devam eden yangınlarla ilgili detaylı bilgi de verdi. Milas yangını söndürüldü mü? Milas yangını son durum ne?

MİLAS YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Son basın toplantısından kısa bir süre sonra ise Bakan Pakdemirli, sevindiren haberi Twitter hesabından verdi. Açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.