Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi
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Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi

Milas ve Köyceğiz yangınları havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlara müdahale sürüyor.

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlara müdahale sürüyor.

Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkılarıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından helikopterle havadan görüntülendi.

Görüntülerde, devam eden yangınlar, söndürme ve soğutma çalışmaları ile zarar gören alanlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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