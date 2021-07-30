Milas ve Bodrum yangınları söndü mü? Muğla'daki yangın kontrol altına alındı mı? Muğla yangını söndü mü?

Ülkemiz iki gündür yangın felaketi ile mücadele ediyor. Peş peşe gelecek yangın haberlerinin ardından vatandaşlar tedirginlik yaşamakta. Birçok yerde çıkan yangınlarla ilgili aramalar yapılırken Milas ve Bodrum'daki yangınların devam edip, etmediği ile ilgili arama yapılmakta. Peki, Milas ve Bodrum yangınları söndü mü? Muğla'daki yangın kontrol altına alındı mı? Muğla yangını söndü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum özellikle yangınların yoğun olarak devam ettiği Antalya'ya gitti. Burada sık sık gazetecilerin sorularını cevaplayan ve son durumu paylaşan bakanlar, en son yangınlarda iyiye doğru bir gidişatın olduğunu söyledi. Bu durum üzerine vatandaşlar "Milas ve Bodrum yangınları söndü mü? Muğla'daki yangın kontrol altına alındı mı? Muğla yangını söndü mü?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Detaylar haberimizde

MUĞLA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Son basın toplantısından kısa bir süre sonra ise Bakan Pakdemirli, sevindiren haberi Twitter hesabından verdi. Açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.