Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)
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Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makineleriyle orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı.

Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü.

Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)
Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)
Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)
Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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